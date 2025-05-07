Канцлер Німеччини хоче "незабаром" приїхати в Україну

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц озвучив плани невдовзі відвідати Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Наразі триває координація поїздки, і він хоче "зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією", – заявив Мерц під час візиту до Парижа.

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Канцлер підкреслив, що наразі є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню.

Мерц також пов'язав питання гарантій безпеки з боку Німеччини для Києва з тим, що попередньо слід досягнути домовленості про довгострокове припинення вогню в Україні.

За словами канцлера, важливо, щоб США продовжували брати участь у цьому процесі, "а також у подальшому забезпеченні гарантій безпеки для України", і "щоб американці залишалися в грі".

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Він сподівається, що США "продовжать виконувати свої зобов'язання" в рамках НАТО, а також щодо України.

Що передувало: Фрідріх Мерц свій перший візит на посаді здійснив до Парижа, потім він попрямує до Варшави.

У пʼятницю 9 травня Мерца очікують у Брюсселі, де він зустрінеться з президентом Європейської ради і главою Європейської комісії.