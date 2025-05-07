Лукашенко вперше в 2025 році помилував політв’язнів

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко помилував 42 осіб, засуджених за "екстремістськими" статтями.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Zerkalo.io

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Деталі: У пресслужбі Лукашенка оголосили, що той "у переддень святкування Дня перемоги" 9 травня помилував 42 засуджених за "злочини екстремістського спрямування", та що вони "визнали провину і розкаялись".

Серед помилуваних – 18 жінок і 24 чоловіків, десять осіб – старші 50 років, тринадцять мають хронічні захворювання.

Це перше помилування у 2025 році, та сьоме – з червня 2024 року. Останній перед цим випадок був у грудні 2024 року.

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9 січня суд у Білорусі присудив чотири роки увʼязнення співробітнику представництва Європейського Союзу в країні Ніколаю Хілу.

Наприкінці квітня у Білорусі відпустили на волю американського громадянина, якого звинуватили у підготовці замаху на Лукашенка.

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