У Києві уламки ворожого дрона впали на територію школи імені Стуса

У Святошинському районі столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників на території школи, а також на ще одній локації.

Джерело: Київська міська військова адміністрація

Дослівно: "У Святошинському районі – падіння уламків БпЛА на територію СШ № 200 імені Василя Стуса та на ще одній локації на відкритій території. На місці працюють фахівці. Попередньо – без наслідків та постраждалих".

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Деталі: КМВА подала уточнену інформацію за наслідками російських атак на Київ – станом на 15:30 7 травня.

Зафіксована загальна кількість постраждалих становить 8 осіб. З них 4 дитини.

Четверо постраждалих госпіталізовано (у тому числі троє дітей). Решта отримали допомогу на місці.

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Двоє людей загинули – жінка 1960-го року народження та її син – 1997 року народження.

На місцях атак розгорнуто оперативні штаби, які працюватимуть до повної ліквідації наслідків і надання соціальних послуг всім, хто постраждав внаслідок дій держави-терориста.