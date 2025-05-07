Два важливі оборонні заводи в Росії уразили дрони СБУ – джерело

В ніч на 7 травня далекобійні дрони Служби безпеки України уразили два заводи військово-промислового комплексу в російському тилу.

Джерело: співрозмовник УП у Силах оборони

Деталі: Йдеться про завод "Базальт" — головне оборонне підприємство РФ із виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ, розташоване у місті Красноармійськ, Московської області.

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Згідно з відкритими пабліками, там місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів, після яких розпочалася пожежа.

Також "бавовна" завітала на завод "Сплав" — єдине в РФ підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони у місті Тула. Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення.

Окрім того, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області план "Ковер", який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.

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Пряма мова джерела: "На відміну від росіян, які б’ють по житловим багатоповерхівкам у мирних містах, СБУ працює чітко по військовим об’єктам, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей росії триватиме й надалі".