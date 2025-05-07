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Венс "не втрачає оптимізму" щодо можливості завершити війну між РФ та Україною

Марія Ємець, Тетяна ОлійникСереда, 7 травня 2025, 18:05
Венс не втрачає оптимізму щодо можливості завершити війну між РФ та Україною
Джей Ді Венс. Фото - getty images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "не втрачає оптимізму" щодо можливості завершити війну між РФ та Україною та сказав, що Вашингтон зараз очікує згоди України і Росії на пряму взаємодію одне з одним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на його інтерв’ю під час події Мюнхенської безпекової конференції у Вашингтоні 

Деталі: Віцепрезидента запитали, як далі планують діяти США у ситуації, коли правитель РФ, схоже, не зацікавлений припиняти бойові дії. 

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"Я б не був надто песимістом і не казав що росіяни "не зацікавлені". Я б сказав, що зараз росіяни просять про певний набір поступок для того, щоб припинити конфлікт. Ми вважаємо, що вони просять забагато", – відповів Венс.

Він нагадав про слова президента Трампа про те, що той може "розвернутися й піти", якщо американські зусилля закінчаться нічим.  

"Крок, який би ми хотіли зараз – ми б хотіли, щоб росіяни і українці погодилися на якісь базові принципи, щоб сісти за стіл і почати переговори. Безперечно США раді брати участь у цій розмові. Але дуже важливо, щоб Росія і Україна почали говорити одне з одним", – сказав Джей Ді Венс.

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Він визнав, що розбіжності між позиціями Росії і України у тому, як вони бачать для себе прийнятне завершення війни, дуже великі.

"На нашу думку, наступним кроком у переговорах має бути спроба закрити ту прогалину", – зазначив Венс, додавши, що без прямих перемовин між двома сторонами напевно не обійтися. 

Віцепрезидент США дав зрозуміти, що у Вашингтоні вже не фокусуються на пропозиції 30-денного перемир’я – на яку безумовно погодилася Україна. 

"Україна сказала, що погодиться на 30 денне перемир’я – ми це цінуємо… Що сказали росіяни – що 30-денне перемир’я не у їхніх стратегічних інтересах. Ми намагаємося не фокусуватися саме на 30-денному перемир’ї, а більше на тому, як буде виглядати довгострокове врегулювання", – сказав Джей Ді Венс.  

"Якщо "холодні голови" візьмуть гору, це можна буде закінчити тривалим миром, це буде економічно вигідно для України і Росії, і, що більш важливо, це припинить руйнування людських життів", – додав він.   

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція "триденного перемир’я" від Путіна – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.

Також він висловив думку, що правитель РФ став більш налаштованим на укладання миру після нещодавнього падіння цін на нафту.

Тим часом спеціальний посланець американського президента з питань України Кіт Келлог озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати і Україна, і Росія.

США
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