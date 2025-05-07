Венс "не втрачає оптимізму" щодо можливості завершити війну між РФ та Україною
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "не втрачає оптимізму" щодо можливості завершити війну між РФ та Україною та сказав, що Вашингтон зараз очікує згоди України і Росії на пряму взаємодію одне з одним.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на його інтерв’ю під час події Мюнхенської безпекової конференції у Вашингтоні
Деталі: Віцепрезидента запитали, як далі планують діяти США у ситуації, коли правитель РФ, схоже, не зацікавлений припиняти бойові дії.
"Я б не був надто песимістом і не казав що росіяни "не зацікавлені". Я б сказав, що зараз росіяни просять про певний набір поступок для того, щоб припинити конфлікт. Ми вважаємо, що вони просять забагато", – відповів Венс.
Він нагадав про слова президента Трампа про те, що той може "розвернутися й піти", якщо американські зусилля закінчаться нічим.
"Крок, який би ми хотіли зараз – ми б хотіли, щоб росіяни і українці погодилися на якісь базові принципи, щоб сісти за стіл і почати переговори. Безперечно США раді брати участь у цій розмові. Але дуже важливо, щоб Росія і Україна почали говорити одне з одним", – сказав Джей Ді Венс.
Він визнав, що розбіжності між позиціями Росії і України у тому, як вони бачать для себе прийнятне завершення війни, дуже великі.
"На нашу думку, наступним кроком у переговорах має бути спроба закрити ту прогалину", – зазначив Венс, додавши, що без прямих перемовин між двома сторонами напевно не обійтися.
Віцепрезидент США дав зрозуміти, що у Вашингтоні вже не фокусуються на пропозиції 30-денного перемир’я – на яку безумовно погодилася Україна.
"Україна сказала, що погодиться на 30 денне перемир’я – ми це цінуємо… Що сказали росіяни – що 30-денне перемир’я не у їхніх стратегічних інтересах. Ми намагаємося не фокусуватися саме на 30-денному перемир’ї, а більше на тому, як буде виглядати довгострокове врегулювання", – сказав Джей Ді Венс.
"Якщо "холодні голови" візьмуть гору, це можна буде закінчити тривалим миром, це буде економічно вигідно для України і Росії, і, що більш важливо, це припинить руйнування людських життів", – додав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція "триденного перемир’я" від Путіна – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.
Також він висловив думку, що правитель РФ став більш налаштованим на укладання миру після нещодавнього падіння цін на нафту.
Тим часом спеціальний посланець американського президента з питань України Кіт Келлог озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати і Україна, і Росія.