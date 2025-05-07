Від імені Умєрова у Telegram поширили фейк: МОУ закликає до інформгігієни

Від імені міністра оборони Рустема Умєрова 7 травня Telegram-канали пошилили фейк про нібито загибель у Харкові проєктувальника українських БпЛА внаслідок підриву машини.

Джерело: Міноборони у Telegram

Дослівно: "Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву міністра оборони України щодо теракту в Харкові – є фейком. Міністр оборони таких заяв не робив".

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Деталі: В МОУ наголосили, що Умєров не має офіційних акаунтів у Telegram.

У відомстві нагадують, що в межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Українців закликають дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень.