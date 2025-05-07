Президент Сербії, з пригодами, але таки дістався Москви

Попри низку перепон президент Сербії Александар Вучич у середу вдень прибув до столиці Росії, аби взяти участь у так званому "параді до дня перемоги".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на РТС

Деталі: Повідомляється, що Вучича в аеропорту зустрів заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко і почесна варта.

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Літак, що доставив президента Сербії, спочатку приземлився в Баку, де чекав дозволу на продовження польоту через "бойові дії між Росією та Україною" – українські ударні безпілотники в повітряному просторі РФ та роботу ППО.

За повідомленням Кремля, у п'ятницю Вучич має зустрітися з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Оскільки Латвія і Литва заборонили проліт літака з Вучичем через свій повітряний простір, достеменно невідомо, яким повітряним маршрутом він дістався до російської столиці.

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Словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.