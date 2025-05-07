Нацгвардійці зірвали "плавучий наступ" росіян на Покровському напрямку

Воїни бригади оперативного призначення Національної гвардії "Спартан" розповіли, як зупинили спробу російських окупантів підійти до українських позицій "вплав".

Джерело: відео бригади "Спартан"

Деталі: Бійці Нацгвардії зізнаються, що відбивали різні штурми ворога: піхотні, на бронетехніці, мотоциклах, багі. Проте цього разу росіяни здивували навіть досвідчених "спартанців".

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Дослівно: "На Покровському напрямку окупанти, що зазнають шалених втрат, з безнадії вирішили підібратися до українських позицій… водоймою.

Водолазів-невдах "супроводжували" наші дрони. Тож цей тест із плавання окупанти провалили".