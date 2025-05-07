Після новин про посилення розвіддіяльності в Гренландії до МЗС Данії викличуть посла США

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен вирішив викликати американського посла після новин у медіа, що США нібито посилюють розвідувальну діяльність у Гренландії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DR

Деталі: За словами Расмуссена, він не може підтвердити правдивість повідомлення The Wall Street Journal про те, що США посилюють розвіддіяльність у Гренландії.

Реклама:

"Але ті, хто про це говорить, не надають цьому особливого значення. І це мене турбує", – сказав міністр у коментарі DR.

У звʼязку з цим до МЗС Данії викличуть посла США, щоб "з'ясувати, чи можна спростувати цю інформацію, яка викликає занепокоєння", – додав Расмуссен.

"Дуже тривожно, якщо хтось вважає, що тепер потрібно збирати розвіддані в Данії та Гренландії", – зауважив він.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії.

Нещодавно президент США не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

Читайте більше про те, як Данія реагує на погрози Трампа забрати Гренландію.