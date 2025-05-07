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Після новин про посилення розвіддіяльності в Гренландії до МЗС Данії викличуть посла США

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 7 травня 2025, 20:01
Після новин про посилення розвіддіяльності в Гренландії до МЗС Данії викличуть посла США
Ларс Льокке Расмуссен. ілюстративне фото з Вікіпедії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен вирішив викликати американського посла після новин у медіа, що США нібито посилюють розвідувальну діяльність у Гренландії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DR

Деталі: За словами Расмуссена, він не може підтвердити правдивість повідомлення The Wall Street Journal про те, що США посилюють розвіддіяльність у Гренландії.

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"Але ті, хто про це говорить, не надають цьому особливого значення. І це мене турбує", – сказав міністр у коментарі DR.

У звʼязку з цим до МЗС Данії викличуть посла США, щоб "з'ясувати, чи можна спростувати цю інформацію, яка викликає занепокоєння", – додав Расмуссен.

"Дуже тривожно, якщо хтось вважає, що тепер потрібно збирати розвіддані в Данії та Гренландії", – зауважив він.

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Передісторія:

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ГренландіяСШАДанія
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