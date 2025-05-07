Після новин про посилення розвіддіяльності в Гренландії до МЗС Данії викличуть посла США
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен вирішив викликати американського посла після новин у медіа, що США нібито посилюють розвідувальну діяльність у Гренландії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DR
Деталі: За словами Расмуссена, він не може підтвердити правдивість повідомлення The Wall Street Journal про те, що США посилюють розвіддіяльність у Гренландії.
"Але ті, хто про це говорить, не надають цьому особливого значення. І це мене турбує", – сказав міністр у коментарі DR.
У звʼязку з цим до МЗС Данії викличуть посла США, щоб "з'ясувати, чи можна спростувати цю інформацію, яка викликає занепокоєння", – додав Расмуссен.
"Дуже тривожно, якщо хтось вважає, що тепер потрібно збирати розвіддані в Данії та Гренландії", – зауважив він.
Передісторія:
- Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії.
- Нещодавно президент США не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією.
- У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.
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