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У Ватикані розпочався конклав

Тетяна ОлійникСереда, 7 травня 2025, 20:07
У Ватикані розпочався конклав
Фото: Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images

У Ватикані у середу, 7 травня, розпочалися вибори Папи Римського.

Джерело: СNN

Деталі: Кардинали склали присягу, після чого магістр Папських літургій Равеллі виголосив традиційне "extra omnes" ("всі на вихід") – будівлю залишили ті, хто не бере участі в голосуванні. На площі це привітали оплесками.

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Тепер розпочалось секретне голосування.

Якщо із Сікстинської капели піде білий дим – нового Папу обрали. Якщо чорний, то на рішення доведеться ще почекати.

Протягом століть жоден Папа не обирався в перший день конклаву, тому голосування може тривати кілька днів, перш ніж один із кардиналів у червоних капелюхах отримає необхідну більшість голосів у дві третини, щоб стати 267-м понтифіком.

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Дата конклаву була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска 26 квітня.

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ВатиканПапа Римський
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