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Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб відвідати парад на 9 травня

Середа, 7 травня 2025, 21:01
Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб відвідати парад на 9 травня
Сі Цзіньпін і Тетяна Голікова. Фото - "риа новости"

Голова Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви, щоб відвідати парад на 9 травня.

Джерело: російські пропагандисти "Риа Новости" і "ТАСС"

Деталі: Літак китайського лідера приземлився в аеропорту "Внуково".

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Сі відвідає парад до Дня перемоги 9 травня, а вже 10 травня закінчить візит. Глава Кремля Володимир Путін не приїхав до аеропорту, щоб його зустріти. Біля літака чекала віце-прем'єрка Росії Тетяна Голікова.

Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня. 

Вучич вже прибув до російської столиці – з вимушеною зупинкою у Баку через повітряну тривогу у Росії. 

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Окрім того, до Москви прямує невелика група депутатів Європарламенту.

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