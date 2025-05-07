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Фіцо звинуватив Естонію в "серйозній спробі" зірвати його візит до Москви

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 7 травня 2025, 21:23
Фіцо звинуватив Естонію в серйозній спробі зірвати його візит до Москви
Фото - getty images

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не відмовиться від наміру приїхати до Москви попри спроби зірвати його переліт.

Джерело: Фіцо заявив у зверненні на Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У відео ввечері 7 травня Фіцо сказав, що "кілька хвилин тому" отримав повідомлення від Естонії про неможливість прольоту літака з ним для візиту до Москви.

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"Звичайно, це навмисна спроба зірвати мій візит до Москви. Це надзвичайно порушує усю нашу програму, ми не зможемо встигнути на заплановані зустрічі завтра ввечері", – заявив словацький премʼєр.

Він запевнив, що його протокол робить усе, аби Фіцо зміг потрапити до Москви та "взяти участь у чотирьох надзвичайно важливих двосторонніх зустрічах".

Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня. 

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Цікаво, що в офіційній програмі візиту Фіцо до Москви немає згадки про участь Фіцо у параді на Красній площі.

ЕстоніяСловаччинаРосія
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