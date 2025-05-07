Лавров невдоволений рішенням країн ЄС не пропускати літаки Вучича й Фіцо
Міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову не сподобались рішення балтійських країн не пропускати через свій повітряний простір літаки лідерів Словаччини та Сербії, які прямують до РФ на парад.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське ТАСС
Деталі: Лавров сказав, що "дотримується правил телебачення, цензури, тому не буде висловлювати, що думає про це".
"Але, звісно, це ганьба", – додав він.
Перед цим заяву зробила також речниця МЗС Росії Марія Захарова, назвавши таке рішення "нецивілізованими методами", а держави Балтії – "форпостом русофобії".
Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.
Вучич вже прибув до російської столиці – з вимушеною зупинкою у Баку через повітряну тривогу у Росії.
А Роберт Фіцо заявив про спроби зірвати його візит до Москви після підтвердження Естонії, що літак словацького прем’єра не пропустять через повітряний простір країни.
В офіційній програмі візиту Фіцо до Москви немає згадки про його присутність на параді на Красній площі.