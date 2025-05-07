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Лавров невдоволений рішенням країн ЄС не пропускати літаки Вучича й Фіцо

Марія Ємець, Тетяна ОлійникСереда, 7 травня 2025, 21:38
Лавров невдоволений рішенням країн ЄС не пропускати літаки Вучича й Фіцо
Лавров. Фото - getty images

Міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову не сподобались рішення балтійських країн не пропускати через свій повітряний простір літаки лідерів Словаччини та Сербії, які прямують до РФ на парад.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське ТАСС

Деталі: Лавров сказав, що "дотримується правил телебачення, цензури, тому не буде висловлювати, що думає про це".

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"Але, звісно, це ганьба", – додав він. 

Перед цим заяву зробила також речниця МЗС Росії Марія Захарова, назвавши таке рішення "нецивілізованими методами", а держави Балтії – "форпостом русофобії". 

Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня. 

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Вучич вже прибув до російської столиці – з вимушеною зупинкою у Баку через повітряну тривогу у Росії. 

А Роберт Фіцо заявив про спроби зірвати його візит до Москви після підтвердження Естонії, що літак словацького прем’єра не пропустять через повітряний простір країни. 

В офіційній програмі візиту Фіцо до Москви немає згадки про його присутність на параді на Красній площі.

РосіяЄС
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