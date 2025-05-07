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Конклав у перший день голосування не обрав нового Папу

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 7 травня 2025, 22:18
Конклав у перший день голосування не обрав нового Папу
Скриншот - Vatikan media

Єпископи католицької церкви не обрали в перший день нового Папу Римського – з димаря Сикстинської капели пішов чорний дим.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Конклав, який зібрався в середу у Ватикані, не зміг дійти згоди щодо кандидатури нового Папи під час першого раунду голосування. Чорний дим з димаря на даху каплиці означає, що голосування не дало результату.

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У середу був передбачений лише один раунд голосування, який тривав загалом майже чотири години. За ним спостерігали десятки тисяч вірян на площі Святого Петра у Ватикані.

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Тепер конклав збиратиметься і голосуватиме до чотирьох разів на день, поки не буде обрано нового Папу Римського. Для цього його кандидатуру мають підтримати більш як дві треті з-поміж 133 кардиналів конклаву.

Попередніх Пап обирали протягом двох-трьох днів, але у ХІІІ столітті конклав тривав рекордні майже три роки.

Явного фаворита поки що немає, хоча італійський кардинал П'єтро Паролін і філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле вважаються лідерами. Серед інших потенційних кандидатів – Жан-Марк Авелін із Франції, Петер Ердо з Угорщини, Роберт Превост із США та П'єрбаттіста Піццабалла з Італії.

Дата конклаву була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска 26 квітня.

Радимо також ознайомитися з матеріалом Чи буде новий Папа Римський другом України? Хто має найбільші шанси очолити Ватикан

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