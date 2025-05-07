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Reuters: ЄС обговорює санкції щодо осіб, причетних до застосування хімічної зброї в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 7 травня 2025, 22:46
Reuters: ЄС обговорює санкції щодо осіб, причетних до застосування хімічної зброї в Україні
Фото - Getty Images

У межах майбутнього 17-го пакета санкцій проти Росії Європейський Союз обговорює запровадження обмежень проти осіб, підозрюваних у застосуванні хімічної зброї в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: У середу представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви.

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У пропозиції Єврокомісії згаданий перелік із 15 юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з гібридними загрозами з боку Росії, а також осіб, підозрюваних у застосуванні хімічної зброї в Україні, стверджує Reuters.

Паралельно, за інформацією Reuters, обговорювався третій комплекс заходів, який додасть до санкційного списку 25 юридичних та фізичних осіб, підозрюваних у порушенні прав людини.

Джерела Reuters також повідомляють, що ЄС може внести до списку російську нафтову компанію "Сургутнефтегаз", на яку США наклали санкції в січні в межах широкомасштабних заходів проти енергетичної торгівлі Росії.

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Раніше стало відомо, що 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде підготований до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у травні 2025 року.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро говорив, що Європейський Союз прагне, аби його наступний пакет санкцій проти Росії був підготовлений та ухвалений у координації зі Сполученими Штатами.

ЄСросійсько-українська війнасанкції
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