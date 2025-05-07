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Генштаб: Від початку доби на фронті відбулось 139 зіткнень

Тетяна ОлійникСереда, 7 травня 2025, 23:47
Генштаб: Від початку доби на фронті відбулось 139 зіткнень
Фото - Генштаб ЗСУ

Від початку доби 7 травня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень, з них 40 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники завдали двох ракетних та 63 авіаційних ударів, використавши дві ракети та 103 КАБ. Крім цього, ворог застосував 1076 дронів-камікадзе та здійснив 4234 обстріли позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку агресор вісім разів намагався штурмувати позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб штурму в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 24 атаки в районах Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.

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На Сіверському напрямку ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку сталося десять бойових зіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував наші позиції, зосереджуючи зусилля поблизу Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку загарбники 40 разів намагалися прорвати оборону в районах Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував у районах Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у бік Новополя, Багатиря та Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу просування противника поблизу Високого.

На Оріхівському напрямку зафіксовано шість штурмів у районах Степового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну марну спробу атакувати.

На Курщині українські воїни відбили 17 атак, одне бойове зіткнення ще триває.

Генштаббойові діївійна
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