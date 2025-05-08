МОЗ: За час війни Росія знищила і пошкодила понад 2300 об’єктів медицини

За час війни в Україні Росія пошкодила і знищила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: За оновленими даними міністерства, Росія пошкодила вже понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури. Із них 2020 – частково пошкоджені, ще 305 – повністю зруйновані.

Реклама:

Найбільше постраждали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, Херсонщини та Запоріжжя, – кажуть у МОЗ.

Окрім лікарень, амбулаторій та пологових будинків, ворожі війська системно атакують і "швидкі". Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 116 автівок "екстренки", знищено 274 та захоплено ще 80.

Дослівно МОЗ: "Важливо відзначити, що завдяки злагодженим зусиллям держави та міжнародних партнерів вже вдалося повністю відновити 700 медичних об’єктів та ще 312 частково, включаючи критично важливі лікарні та центри первинної медичної допомоги у прифронтових областях.

РЕКЛАМА:

Загалом вже понад тисяча відновлених медичних установ знову можуть приймати пацієнтів".

Нагадаємо: У серпні 2024 року Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 1940 атак на українську медичну систему.