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Партизани залишили без зв’язку військові об’єкти в російському Підмосков’ї – "АТЕШ"

Ольга Глущенко Четвер, 8 травня 2025, 04:30
Партизани залишили без зв’язку військові об’єкти в російському Підмосков’ї – АТЕШ
фото: АТЕШ

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що позбавили зв'язку військові об'єкти в Московській області.

Джерело: "АТЕШ" у соцмережах

Дослівно: "Агент руху "АТЕШ" успішно провів диверсію у населеному пункті Могильці (Московська область), знищивши обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону".

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Деталі: За даними партизанського руху, внаслідок виведення з ладу підстанції виникли перебої зв'язку відразу в низці важливих військових об'єктів РФ.

Серед них в "АТЕШ" називають: 629 зенітний ракетний полк (в/ч 51857), 21-а окрема бригада оперативного призначення (в/ч 3641), а також військове містечко, де розміщуються 3/2 51084.

Дослівно: "Проблеми (зі зв’язком – ред.) також зафіксовані у 483-му військовому слідчому відділі СК РФ та на розподільчому складі компанії "СберЛогістика", яка виконує контракти для Міністерства оборони РФ.

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Порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об'єктами".

Росіяпартизани
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