Росіяни вдарили КАБами по Дніпропетровщині – поранили жінку

Одна людина дістала поранення та пошкоджено 4 житлові будинки і магазин внаслідок російського удару КАБами по Синельниківському району Дніпропетровщини увечері 7 травня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Ввечері ворог завдав удару КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Поранена 72-річна жінка. Пошкоджені 4 приватні будинки і продуктовий магазин".

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Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Деталі: Також росіяни атакували безпілотником Великомихайлівську громаду – там понівечена приватна оселя, але минулося без постраждалих.

Фото з Telegram Сергія ЛИсака

"Продовжувалися атаки на Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. Агресор поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкодження є на території підприємства, побите авто. Ніхто не постраждав", – заявив Лисак.

Він також повідомив, що ПвК "Схід" знищило над Дніпропетровщиною один БпЛА.