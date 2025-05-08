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Росіяни вдарили КАБами по Дніпропетровщині – поранили жінку

Ірина БалачукЧетвер, 8 травня 2025, 07:38
Росіяни вдарили КАБами по Дніпропетровщині – поранили жінку
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Одна людина дістала поранення та пошкоджено 4 житлові будинки і магазин внаслідок російського удару КАБами по Синельниківському району Дніпропетровщини увечері 7 травня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Ввечері ворог завдав удару КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Поранена 72-річна жінка. Пошкоджені 4 приватні будинки і продуктовий магазин". 

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Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Деталі: Також росіяни атакували безпілотником Великомихайлівську громаду – там понівечена приватна оселя, але минулося без постраждалих. 

 
Фото з Telegram Сергія ЛИсака

"Продовжувалися атаки на Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. Агресор поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкодження є на території підприємства, побите авто. Ніхто не постраждав", – заявив Лисак.

Він також повідомив, що ПвК "Схід" знищило над Дніпропетровщиною один БпЛА.

Дніпропетровська областьобстріл
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