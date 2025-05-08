1200 окупантів та 50 артсистем втратила Росія за добу
Четвер, 8 травня 2025, 07:49
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 200 російських окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 961 970 (+1 200) осіб,
- танків – 10 782 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22 429 (+10) од,
- артилерійських систем – 27 552 (+50) од,
- РСЗВ – 1 379 (+1) од,
- засобів ППО – 1 156 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 407 (+141) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 604 (+120) од,
- спеціальної техніки – 3 875 (+2) од.
Дані уточнюються.