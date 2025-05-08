До реєстру збитків через російську війну вже надійшло понад 27 тисяч заяв

До Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України (RD4U), надійшло уже 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Пряма мова виконавчого директора Реєстру Маркіяна Ключковського: "Якщо говорити про заяви, то на сьогодні приблизно 27,5 тисячі вже подано в різних категоріях. Найбільше – це та, яка найдовше по часу відкрита – про руйнування житла. Ця категорія матеріальна, де ми даємо можливість заявникам оцінити розмір їхніх збитків. Ми бачимо, що в цій категорії середній розмір заяви – близько 60-62 тисяч євро".

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Деталі: За його словами, таким чином загальна вартість збитків, зафіксованих у цих заявах, сягає суми близько мільярда євро.

Водночас Ключковський додав, що в інших категоріях, які не є матеріальними, заявників не просять оцінити їхні втрати.

"Ми розуміємо, що втрата життя не оцінюється, чи зникнення безвісти, чи якісь інші речі. Оцінкою, як визначати розмір компенсації в таких заявах, буде займатися майбутня компенсаційна комісія, яка буде їх розглядати по суті", – зазначив посадовець.

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Він наголосив, що виплат за заявами ще не було, бо ще не створений компенсаційний механізм. Прогнозувати, коли ці виплати можуть початися, Ключковський не береться, але вважає, що вони повинні бути в осяжному майбутньому.

"Ми говоримо про роки. Звісно, йдеться не про місяці, а роки. Ми сподіваємося, що це не почнеться через 10 років, скоріше рік, два, три, може, п'ять", – сказав посадовець.

Він вважає, що багато чого залежить від політичної і геополітичної обстановки.

Ключковський також додав, що наступного тижня в Гаазі пройде другий раунд формальних переговорів щодо створення компенсаційного механізму.

"Дорожня карта цього процесу передбачає його укладення до кінця наступного року. Далі ми чекатимемо на ратифікацію і сподіваємося, що в 2026-му році він набуде чинності, і, відповідно, комісія почне працювати", – резюмував посадовець.

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