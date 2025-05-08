До реєстру збитків через російську війну вже надійшло понад 27 тисяч заяв
До Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України (RD4U), надійшло уже 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW
Пряма мова виконавчого директора Реєстру Маркіяна Ключковського: "Якщо говорити про заяви, то на сьогодні приблизно 27,5 тисячі вже подано в різних категоріях. Найбільше – це та, яка найдовше по часу відкрита – про руйнування житла. Ця категорія матеріальна, де ми даємо можливість заявникам оцінити розмір їхніх збитків. Ми бачимо, що в цій категорії середній розмір заяви – близько 60-62 тисяч євро".
Деталі: За його словами, таким чином загальна вартість збитків, зафіксованих у цих заявах, сягає суми близько мільярда євро.
Водночас Ключковський додав, що в інших категоріях, які не є матеріальними, заявників не просять оцінити їхні втрати.
"Ми розуміємо, що втрата життя не оцінюється, чи зникнення безвісти, чи якісь інші речі. Оцінкою, як визначати розмір компенсації в таких заявах, буде займатися майбутня компенсаційна комісія, яка буде їх розглядати по суті", – зазначив посадовець.
Він наголосив, що виплат за заявами ще не було, бо ще не створений компенсаційний механізм. Прогнозувати, коли ці виплати можуть початися, Ключковський не береться, але вважає, що вони повинні бути в осяжному майбутньому.
"Ми говоримо про роки. Звісно, йдеться не про місяці, а роки. Ми сподіваємося, що це не почнеться через 10 років, скоріше рік, два, три, може, п'ять", – сказав посадовець.
Він вважає, що багато чого залежить від політичної і геополітичної обстановки.
Ключковський також додав, що наступного тижня в Гаазі пройде другий раунд формальних переговорів щодо створення компенсаційного механізму.
"Дорожня карта цього процесу передбачає його укладення до кінця наступного року. Далі ми чекатимемо на ратифікацію і сподіваємося, що в 2026-му році він набуде чинності, і, відповідно, комісія почне працювати", – резюмував посадовець.
Передісторія:
- Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.
- Реєстр є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни. До нього приєдналися 43 держави та Європейський Союз.
- Раніше в RD4U можна було подавати заяви щодо смерті близького члена сім'ї, зникнення безвісти близького члена сім'ї та пошкодження або знищення житлового нерухомого майна.