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На фронті майже 200 зіткнень з ворогом за добу, 61 на Покровському напрямку – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 8 травня 2025, 08:42
На фронті майже 200 зіткнень з ворогом за добу, 61 на Покровському напрямку – Генштаб
фото: Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 196 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку, де захисники зупинили 61 наступальну дію агресора.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.

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Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 89 авіаударів, зокрема скинув 1157 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 151 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2891 дрон-камікадзе".

Деталі: На Харківському напрямку агресор 11 разів штурмував позиції захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив шість атак на позиції підрозділів ЗСУ біля Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано десять бойових зіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 61 наступальну дію агресора в районах Єлизаветівки, Покровська, Троїцького, Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Романівки, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки.

На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 32 атаки на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у напрямках Новополя, Багатиря та Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив одну марну спробу просунутися вперед у бік населеного пункту Високе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили сім ворожих атак у районах Степового, Кам’янського та Щербаків.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався просунутись уперед.

В операційній зоні на Курщині підрозділи сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав семи авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих бомб, а також здійснив 325 артилерійських обстрілів позицій ЗСУ військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, 6 артилерійських систем, один склад пально-мастильних матеріалів та радіолокаційну станцію російських загарбників.

Генштабвійна
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