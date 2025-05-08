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Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: 12 поранених, жінка під завалами – прокуратура  

Ірина БалачукЧетвер, 8 травня 2025, 08:45
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: 12 поранених, жінка під завалами – прокуратура  
Фото прокуратури

Щонайменше 12 цивільних дістали поранення та ще одна людина, ймовірно, перебуває під завалами внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у Костянтинівці на Донеччині пізно ввечері 7 травня.

Джерело: Донецька обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "7 травня о 22:50 війська РФ атакували Костянтинівку з використанням "ФАБ-250" з модулем УМПК. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному будинку. Внаслідок авіаудару поранено трьох чоловіків 46, 47 та 74 років й 47-річну жінку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження. Ще восьмеро цивільних віком від 41 до 75 років дістали легких тілесних ушкоджень". 

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Фото прокуратури

Деталі: Повідомляється, що постраждалих деблокували рятувальники. Усім потерпілим надали меддопомогу.

"Ще одна містянка, ймовірно, перебуває під завалами", – додали у прокуратурі.

У населеному пункті пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та магазин.

КостянтинівкаДонецька областьвійна
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