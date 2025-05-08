Новий глава МЗС Німеччини: Європа захищатиме і підтримуватиме Україну всіма засобами

Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час свого першого візиту до Польщі підтвердив підтримку Німеччини та Європи Україні.

Джерело: "Європейська правда", ntv

Деталі: "Європа захищатиме і підтримуватиме Україну всіма засобами", – заявив Вадефуль на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Варшаві.

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"Усі в Москві повинні знати, що їм доведеться з нами рахуватися", – наголосив він.

Щодо фінансування оборонних витрат в ЄС і можливого спільного боргу, Вадефуль сказав: "Я думаю, ми всі згодні, що для підтримки України потрібно робити більше".

Для цього, за його словами, є "різні способи". Найголовніше, наголосив він, "щоб були виділені кошти для підтримки України".

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Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже встиг заявити, що планує відвідати Україну найближчим часом.

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