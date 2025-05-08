Зеленський записав відео з Хрещатика і пояснив, який єдиний "парад" РФ може отримати у Києві

У День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня президент Володимир Зеленський записав відео з центру Києва, показавши "різницю між життям на майдані Незалежності та парадом страху на Красній площі".

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло, аби "ніколи знову". На жаль, три роки тому це знову повторилось, і так само, як колись, над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги, зло знову пішло на нашу землю українську. Вранці 24 лютого на Хрещатику було пусто – ні машин, ні людей. Зараз тут – життя, ви бачите. Три роки тому, під час запису звернення до Дня Незалежності, тут була спалена російська техніка. І тільки такий парад зло може отримати тут".

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Деталі: Президент сказав, що в столиці держави-агресора будуть колони з танків, коробки вбивць, що марширують, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які звисока прийматимуть цю ходу. Секта під назвою "Можем повторить".

"Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила. Весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграда казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш. Парад жовчі й брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм. Наче він своїми руками підіймав Прапор Перемоги над Рейхстагом у Берліні. Слава богу, Україна вирвалась із цього всього, із цього болота, слава богу, Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролися десятки народів", – зазначив Зеленський.

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Він нагадав, що понад 8 мільйонів українців, на жаль, загинули в тій боротьбі. І майже кожна українська родина нині має героя, який боровся чи бореться з новим злом.

Глава держави розповів також і про народний меморіал пам’яті на Майдані Незалежності.

"І ось це дуже важливе місце – місце пам’яті – показує, чому це життя є, і чому Україна жива, і чому вона така сильна, і як наші люди цінують своїх героїв. Колись тут була лише табличка, просто листочок А4, і був напис: "Постав прапорець, якщо знаєш того, кого вбила Росія". Зараз тут місце народної пам’яті. І кожен прапорець, кожен портрет, кожна свічечка – це наша подяка, це наша шана. І це, ви знаєте, не монумент, зроблений за вказівкою. Це людське бажання віддати належне найкращим з українців. І це ще один доказ прірви між нами та злом. Для них ідол – дід на Красній площі, що забрав життя мільйонів. Для нас же герої – герої серед нас", – сказав Зеленський.

Президент наголосив: Росія має радикально змінитись, або ж змінюватись доведеться світу. Саме так, як світ зробив це 80 років тому. Коли всім нарешті стало очевидно: умиротворювати зло неможливо. З ним треба боротися. Усім разом.