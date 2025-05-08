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Окупанти зранку атакували дроном цивільне авто на Харківщині: 3 поранених

Ірина БалачукЧетвер, 8 травня 2025, 09:43
Окупанти зранку атакували дроном цивільне авто на Харківщині: 3 поранених
Фото прокуратури

Троє жінок постраждали внаслідок російського удару безпілотником по автомобілю у Харківській області вранці 8 травня.

Джерело: Харківська обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "8 травня близько 7:05 російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю "Renault Sandero", який рухався по дорозі біля с. Великі Проходи Харківського району. Постраждали три жінки віком 18, 30 і 58 років".

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Деталі: Вони дістали уламкові поранення. Постраждалих госпіталізували. 

 
фото прокуратури

За цим фактом розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

Харківська областьбезпілотники
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