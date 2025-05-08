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Травень у Карпатах: випав сніг і вдарив мороз

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 травня 2025, 10:13
Травень у Карпатах: випав сніг і вдарив мороз
фото ДСНС

У високогір'ї Карпат 8 травня знову мороз, протягом минулої доби насипало два сантиметри снігу.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Травень травнем, а у горах знову сніг! У високогір'ї випало близько 2 см впродовж минулої доби.

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На горі Піп Іван сьогодні хмарно, туман, видимість обмежена. Штиль. Температура повітря мінус 2°С".

Деталі: Туристам рекомендують утриматися від походів на період ускладнення погодних умов. Вирушаючи в гори, варто стежити за оновленнями прогнозу погоди та завантажити застосунок "Порятунок у горах".

погода
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