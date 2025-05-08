Київ провів нові переговори з представниками США та Європи про припинення вогню – ОП

7 травня Україна провела онлайн-переговори щодо припинення вогню з представниками США та низки європейських держав, повідомили в Офісі президента.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ОПУ

Деталі: В онлайн-зустрічі брали участь спецпредставники президента США Стівен Віткоффом і Кіт Келлог, дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн, радник з питань нацбезпеки прем’єра Британії Джонатан Пауелл, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер.

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Також відбулися розмови з дипломатичними представниками країн Північної Європи та Балтії, Європейської ради та Європейської комісії.

Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга, керівник ОПУ Андрій Єрмак, заступник керівника ОПУ Ігор Жовква, радники керівника ОПУ Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

"Головною темою стало запровадження безумовного та повного припинення вогню на 30 днів…

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Єрмак наголосив, що повне та безумовне припинення вогню має стати першим етапом і передумовою для проведення переговорів про досягнення справедливого та стійкого миру", – йдеться в повідомленні.

При цьому в ОПУ наголосили, що пропозиція Володимира Путіна про триденне перемир’я має на меті забезпечити виключно безпеку параду в Москві, а не досягти миру.

Також на переговорах йшлося про застосування можливих інструментів тиску на Росію у разі відмови від прийняття пропозиції щодо припинення вогню або порушення домовленостей про повну тишу.

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