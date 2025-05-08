У Литві прийняли резолюцію, що ніколи не визнають захоплені РФ території України російськими

Сейм Литви у четвер проголосував за резолюцію, у якій заявив, що не визнає захоплені Росією території України російськими "ні де-юре, ні де-факто".

Джерело: "Європейська правда", LRT

Деталі: За цю резолюцію проголосували 118 парламентарів, ніхто не утримався та не виступив проти.

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"Жодні захоплення території України, які здійснила і продовжує здійснювати Російська Федерація, не будуть визнані Сеймом Республіки Литва ні де-юре, ні де-факто", – йдеться в ухваленій резолюції.

У документі зазначається, що Україна є суверенною і незалежною європейською державою, яка має право захищати себе і самостійно вирішувати питання своєї внутрішньої, зовнішньої та безпекової політики, а її кордони – це ті, які в 1991 році визнала міжнародна спільнота.

"Сьогодні дуже важливо не тільки зупинити цю невиправдану війну, забезпечити довгостроковий мир, але й відновити територіальну цілісність України", – заявив, представляючи проєкт резолюції, голова комітету з закордонних справ Ремігіюс Мотузас.

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У своїй резолюції Сейм закликає парламенти інших країн світу ухвалити аналогічні документи, що підкреслили б безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, та вжити заходів для запобігання визнанню анексії українських територій Росією.

Як відомо, в останні тижні адміністрація Трампа намагалась форсувати "мирний процес" між Україною та Росією і, за даними ЗМІ, підготувала "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.

Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, нещодавно окреслюючи червоні лінії в рамках переговорів про мир, заявив, що Україна не піде на визнання будь-яких тимчасово окупованих територій російськими.

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