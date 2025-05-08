ОГП розслідує страти росіянами 268 українських військовополонених
Українські правоохоронці розслідують страти російськими окупантами 268 українських військовополонених, з яких 208 були страчені на полі бою і 59 – у колонії "Оленівка".
Джерело: керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов у коментарі "Укрінформу"
Пряма мова: "Нам відомо про 268 українських військовополонених, які були страчені. Це включно з Оленівкою. На полі бою були страчені 208 полонених".
Деталі: За словами Бєлоусова, щороку тенденція страт українських полонених на полі бою зростає.
Якщо у 2023 році було страчено 11 полонених на полі бою, то у 2024 році – 149. За місяці 2025 року уже 51 страчений.
Керівник департаменту війни ОГП розповів, що українські суди винесли три вироки винним у стратах українських військовополонених.
Також в українських правоохоронців перебувають декілька російських військових, яких вважають причетними до страт полонених.
Розслідування інших справ триває.
Окремий напрямок розслідування – вбивство українських полонених у колонії "Оленівка".
"Оголошено підозру керівнику установи і його заступнику за те, що вони не надали медичну допомогу після вибуху і у результаті дев’ять людей загинули. Стосовно організації самого вибуху слідство іще триває. Цей напрямок для нас один з пріоритетних", – зазначив Бєлоусов.