ОГП розслідує страти росіянами 268 українських військовополонених

Українські правоохоронці розслідують страти російськими окупантами 268 українських військовополонених, з яких 208 були страчені на полі бою і 59 – у колонії "Оленівка".

Джерело: керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Нам відомо про 268 українських військовополонених, які були страчені. Це включно з Оленівкою. На полі бою були страчені 208 полонених".

Реклама:

Деталі: За словами Бєлоусова, щороку тенденція страт українських полонених на полі бою зростає.

Якщо у 2023 році було страчено 11 полонених на полі бою, то у 2024 році – 149. За місяці 2025 року уже 51 страчений.

Керівник департаменту війни ОГП розповів, що українські суди винесли три вироки винним у стратах українських військовополонених.

РЕКЛАМА:

Також в українських правоохоронців перебувають декілька російських військових, яких вважають причетними до страт полонених.

Розслідування інших справ триває.

Окремий напрямок розслідування – вбивство українських полонених у колонії "Оленівка".

"Оголошено підозру керівнику установи і його заступнику за те, що вони не надали медичну допомогу після вибуху і у результаті дев’ять людей загинули. Стосовно організації самого вибуху слідство іще триває. Цей напрямок для нас один з пріоритетних", – зазначив Бєлоусов.