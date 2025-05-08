FT: У ЄС ламають голову, як не розізлити Трампа, щоб не зірвався саміт НАТО

Столиці країн Євросоюзу закликають офіційний Брюссель утриматися від будь-яких потенційних заходів у відповідь на мита президента США Дональда Трампа та уникати будь-яких конфліктів із ним до саміту НАТО в червні, щоб не зірвати його проведення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Дипломати та урядовці повідомили виданню, що їхні уряди закликають призупинити будь-які важливі рішення, пов'язані зі США, доки не буде відомо про результати зустрічі НАТО в Гаазі наступного місяця.

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Представників Північноатлантичного альянсу також закликають максимально скоротити саміт, щоб мінімізувати ймовірність конфліктів із Трампом, оскільки існує велика невизначеність щодо того, що президент США може зробити на саміті.

Поряд із інтенсивними переговорами між ключовими європейськими лідерами і генсеком НАТО Марком Рютте про те, як заспокоїти Трампа на зустрічі 24-25 червня, столиці також закликають Єврокомісію уникнути конфронтації з Білим домом напередодні зустрічі.

За словами офіційних осіб, це включає уникнення провокаційних публічних дискусій про торговельні санкції у відповідь на мита Трампа, відтермінування рішень про закупівлю озброєння, які передбачають вибір між європейськими та американськими варіантами, а також уникнення критики підходу США до України та риторики щодо анексії Гренландії.

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"Напередодні Гааги панує велика нервозність, і загальна думка полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб (Трамп) приїхав, сказати йому те, що він хоче почути, і випровадити його без будь-яких катастроф", – сказав один з високопосадовців ЄС, який бере участь в обговореннях.

"Нам потрібно розробити надійний план для упорядкованого перенесення (оборонної) відповідальності (від США до Європи). Це єдиний і найважливіший пріоритет... понад усе", – заявив один із високопосадовців НАТО.

Американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів НАТО не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат і прийняття на себе більшої відповідальності за захист Європи.

НАТО готує детальне дослідження поточних можливостей своїх членів, щоб підготувати ґрунтовні дискусії про нинішню залежність Європи від США, та про те, як її зменшити і як швидко.

Також оцінюють, у яких сферах США можуть скоротити свою присутність, не ставлячи під загрозу безпеку континенту. Європейські посадовці неофіційно оцінюють, що з середніми витратами на оборону, які наближаються до 4%, та узгодженим зі США планом у міру нарощування європейських збройних сил, реалістичним є термін від п'яти до десяти років.

За даними агентства Reuters, генсек НАТО Марк Рютте запропонував нову модель фінансування оборони, яка дозволить країнам-членам виконати вимогу Трампа щодо витрат на рівні 5% ВВП.