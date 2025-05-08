В Україні дощитиме, в Карпатах прогнозують мокрий сніг

Найближчими днями в Україні утримається переважно дощова погода, на високогір’ї Карпат очікують нічні заморозки і мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "9-11 травня на більшій частині території країни пройдуть невеликі та помірні дощі. Вдень 9 травня в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі, на північному заході без опадів. Вітер північний та північно-західний, 5-10 м/с".

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Деталі: Температура повітря вночі 2-9° тепла, у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 8-16° тепла, на південному сході країни до 18°.

У Києві 9 травня дощ, вночі 4-6°, вдень до +11°, вітер північний, 5-10 м/с.

У суботу на заході та півночі країни дощ, на решті території без опадів. Вночі 2-9° тепла, у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 8-16° тепла, на південному сході країни до 18°. Вітер північний та північно-західний, 5-10 м/с

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У столиці 10 травня вночі без опадів, 4-6° тепла, вдень невеликий дощ, до +13°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

11 травня по всій країні, крім південного сходу, невеликі дощі, вночі 2-9° тепла, у північно-східній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 8-16° тепла, на південному сході країни до 18°. Вітер північний та північно-західний, 5-10 м/с".

У Києві в неділю невеликий дощ, вночі до +6°, вдень до +13°, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

"На високогір'ї Карпат часом дощ та мокрий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла", – підсумували в Укргідрометцентрі.