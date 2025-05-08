У розвідці Нідерландів вважають, що ЄС має турбуватися через потенційну загрозу Китаю

Директор нідерландської військової розвідки (MIVD) віцеадмірал Петер Ресінк заявив, що Європа не повинна втрачати пильність щодо потенційної загрози з боку Китаю, навіть попри те, що основну увагу континенту в сфері безпеки наразі зосереджено на діях очільника Кремля Володимира Путіна.

Джерело: Ресінк у інтерв’ю Politico, "Європейська правда"

Деталі: Ресінк попередив, що Китай має дуже складну та організовану кіберсистему, а відтак Європа не може повністю зрозуміти, на що здатний Пекін.

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"Я б сказав, що це загроза більша, ніж Росія", – зазначив директор MIVD.

У своєму щорічному звіті, оприлюдненому наприкінці минулого місяця, MIVD наголосило на поглибленні геополітичних, економічних і військових зв’язків між Росією та Китаєм – і на зростанні ризиків, які вони несуть для Європи.

У звіті зазначено, що Росія активізує гібридні атаки проти Нідерландів та європейських союзників, прагнучи вплинути на суспільства та підірвати їхню стабільність.

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"Ми спостерігали схожі явища в Європі, хоча й не на такому рівні, як у США. Але те, що ми можемо спостерігати – це лише обмежена частина складної китайської кіберсистеми", – сказав Ресінк, додавши, що Китай націлювався на приблизно 10 європейських країн.

Звіт MIVD також розкрив, що Росія намагалася зірвати європейські вибори в червні минулого року, здійснюючи кібератаки на сайти, пов’язані з нідерландськими політичними партіями та системами громадського транспорту – ці дії були спрямовані на ускладнення участі громадян Нідерландів у голосуванні.

За словами Ресінка, таке втручання з боку дедалі агресивнішої Росії, яка вже кілька років веде війну проти України та проводить гібридну війну в Європі, не є унікальним для Нідерландів.

"Ми маємо інформацію про втручання Росії у вибори в різних країнах, і не лише через дезінформацію. Це стосується кількох країн, переважно тих, які колись перебували під впливом Росії", – сказав він.

Ресінк попередив, що найбільшу загрозу становить триваюче військове нарощування Росії з прицілом на можливий майбутній конфлікт.

"Росія виробляє набагато більше артилерії – також за допомогою інших країн – ніж їй потрібно для війни з Україною", – зазначив директор MIVD.

Він наголосив: Росія не лише поповнює виснажені запаси, але й переміщує нові артилерійські підрозділи до кордонів НАТО, зокрема до Балтійських країн і Фінляндії.

Ресінк підкреслив, що співпраця між європейськими та американськими розвідслужбами залишається міцною й взаємовигідною.