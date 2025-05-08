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У розвідці Нідерландів вважають, що ЄС має турбуватися через потенційну загрозу Китаю

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 8 травня 2025, 13:27
У розвідці Нідерландів вважають, що ЄС має турбуватися через потенційну загрозу Китаю
прапор Нідерландів, фото Pixabay

Директор нідерландської військової розвідки (MIVD) віцеадмірал Петер Ресінк заявив, що Європа не повинна втрачати пильність щодо потенційної загрози з боку Китаю, навіть попри те, що основну увагу континенту в сфері безпеки наразі зосереджено на діях очільника Кремля Володимира Путіна.

Джерело: Ресінк у інтерв’ю Politico, "Європейська правда"

Деталі: Ресінк попередив, що Китай має дуже складну та організовану кіберсистему, а відтак Європа не може повністю зрозуміти, на що здатний Пекін.

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"Я б сказав, що це загроза більша, ніж Росія", – зазначив директор MIVD.

У своєму щорічному звіті, оприлюдненому наприкінці минулого місяця, MIVD наголосило на поглибленні геополітичних, економічних і військових зв’язків між Росією та Китаєм – і на зростанні ризиків, які вони несуть для Європи.

У звіті зазначено, що Росія активізує гібридні атаки проти Нідерландів та європейських союзників, прагнучи вплинути на суспільства та підірвати їхню стабільність. 

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"Ми спостерігали схожі явища в Європі, хоча й не на такому рівні, як у США. Але те, що ми можемо спостерігати – це лише обмежена частина складної китайської кіберсистеми", – сказав Ресінк, додавши, що Китай націлювався на приблизно 10 європейських країн.

Звіт MIVD також розкрив, що Росія намагалася зірвати європейські вибори в червні минулого року, здійснюючи кібератаки на сайти, пов’язані з нідерландськими політичними партіями та системами громадського транспорту – ці дії були спрямовані на ускладнення участі громадян Нідерландів у голосуванні.

За словами Ресінка, таке втручання з боку дедалі агресивнішої Росії, яка вже кілька років веде війну проти України та проводить гібридну війну в Європі, не є унікальним для Нідерландів.

"Ми маємо інформацію про втручання Росії у вибори в різних країнах, і не лише через дезінформацію. Це стосується кількох країн, переважно тих, які колись перебували під впливом Росії", – сказав він.

Ресінк попередив, що найбільшу загрозу становить триваюче військове нарощування Росії з прицілом на можливий майбутній конфлікт.

"Росія виробляє набагато більше артилерії – також за допомогою інших країн – ніж їй потрібно для війни з Україною", – зазначив директор MIVD.

Він наголосив: Росія не лише поповнює виснажені запаси, але й переміщує нові артилерійські підрозділи до кордонів НАТО, зокрема до Балтійських країн і Фінляндії.

Ресінк підкреслив, що співпраця між європейськими та американськими розвідслужбами залишається міцною й взаємовигідною.

НідерландиЄСКитай
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