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Україна отримала від ЄС 1 млрд євро кредиту з прибутків від заморожених активів РФ

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінЧетвер, 8 травня 2025, 14:01
Україна отримала від ЄС 1 млрд євро кредиту з прибутків від заморожених активів РФ
Фото: Getty Images

Європейська комісія здійснила виплату четвертого траншу макрофінансової допомоги Україні на суму 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration ("Надзвичайного кредиту на підтримку України") – ERA, яка передбачає надання Києву фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на офіційне повідомлення

Деталі: У Єврокомісії наголосили, що символічно виплата 1 млрд євро траншу макрофінансової допомоги Україні збігається з Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Загалом макрофінансова допомога становить 18,1 млрд євро і є внеском ЄС в ініціативу G7 під назвою "Extraordinary Revenue Acceleration" (ERA), яка в цілому має на меті надати Україні близько 45 млрд євро фінансової підтримки.

Ці кредити мають бути повернені за рахунок доходів від заморожених державних активів Росії в ЄС. З цією виплатою загальний обсяг кредитування України від Комісії у межах цієї програми у 2025 році досяг 6 млрд євро.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ці кошти будуть спрямовані на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення держави. 

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"Цей транш – частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю. Очікуємо на наступний крок – повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії", – написав він.

Також у заяві наголосили, що Єврокомісія готова за потреби здійснити авансове фінансування в межах внеску ЄС в ініціативу ERA.

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на $50 млрд за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Наприкінці грудня 2024 Україна отримала від США перший транш із запланованих $20 млрд американського внеску, а у січні 2025 – перші 3 млрд євро від ЄС.

9 квітня ЄС перерахував Україні транш кредиту у розмірі мільярда євро в межах ініціативи "Надзвичайного кредиту на підтримку України".

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