Чеський урядовець на зустріч із Зеленським вдягнув шкарпетки з палаючим Кремлем: в РФ "підгоріло"

Чеський урядовий уповноважений з питань реконструкції України Томаш Копечний на зустрічі з главою української держави Володимиром Зеленським у Празі одягнув шкарпетки, які викликали різку критику в Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TN.cz

Деталі: Минулого тижня Зеленський відвідав Прагу. На зустріч з ним Копечний одягнув шкарпетки, на яких зображено палаючий Кремль. На це обурено відреагував заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов.

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"Тепер Копечний носить шкарпетки, спідню білизну, а завтра прийде в ортезі. Чому ми дивимося на цих виродків, ніби від них залежить наше життя? Хворі люди – до психіатра", – заявив заступник голови комітету Ради Федерації.

Також, за повідомленням, про шкарпетки Копечного з обуренням повідомляли російські ЗМІ.

Водночас сам Копечний на критику зауважив: "Росіяни четвертий рік поспіль засипають українські міста ракетами і вбивають невинних людей. Їм це не заважає. Але українські шкарпетки, які символічно зображують, як би це виглядало, якби те саме відбувалося в їхніх містах, їх розлютили. Я хотів би, щоб вони проявили таку ж чутливість і до міст, де вони самі це спричиняють".

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