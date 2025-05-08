"Вам … якщо не вилізете!": ССО показали, як полонили групу росіян у тилу ворога

шеврон, знятий з одного з російських полонених. скриншот

Сил спеціальних операцій ЗСУ поділилися кадрами, як під час проведення спеціальних дій у тилу ворога воїни одного з підрозділів змусили здатися в полон шістьох російських солдатів.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Часовий проміжок та напрямок ефективної роботи спецпризначенців у російському тилу не розкривається.

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Зазначається, що оператори ССО в маскувальних костюмах непомітно підійшли до позиції противника. Під час короткого вогневого контакту ворожа група втратила орієнтацію та сховалася в бліндажі.

Не втрачаючи ініціативи, воїни ССО впритул підійшли до укриття та рішуче наказали росіянам викинути зброю та виповзати по одному. Оператори чітко дали зрозуміти, що бліндаж під вогневим контролем і подальший спротив безглуздий, зазначають у пресслужбі ССО (силу слова спецпризначенців можна ліпше оцінити за оприлюдненим відео -ред.).

"Вам п… якщо не вилізете!": ССО показали, як полонили групу росіян у тилу ворога pic.twitter.com/Ky8h9bpmwg РЕКЛАМА: May 8, 2025

Дослівно: "Спротиву не було. Окупанти спочатку вагалися, але один за одним покинули бліндаж.

Оператори тут же обшукали солдатів 34-ї бригади зс РФ на наявність зброї та дізналися інформацію про інші позиції противника.

"Слава Україні, мужики! Все нормально. Ви житимете, не бійтеся. Нам немає сенсу вас убивати", – сказав один з операторів ССО".