"Вам … якщо не вилізете!": ССО показали, як полонили групу росіян у тилу ворога
Сил спеціальних операцій ЗСУ поділилися кадрами, як під час проведення спеціальних дій у тилу ворога воїни одного з підрозділів змусили здатися в полон шістьох російських солдатів.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Часовий проміжок та напрямок ефективної роботи спецпризначенців у російському тилу не розкривається.
Зазначається, що оператори ССО в маскувальних костюмах непомітно підійшли до позиції противника. Під час короткого вогневого контакту ворожа група втратила орієнтацію та сховалася в бліндажі.
Не втрачаючи ініціативи, воїни ССО впритул підійшли до укриття та рішуче наказали росіянам викинути зброю та виповзати по одному. Оператори чітко дали зрозуміти, що бліндаж під вогневим контролем і подальший спротив безглуздий, зазначають у пресслужбі ССО (силу слова спецпризначенців можна ліпше оцінити за оприлюдненим відео -ред.).
"Вам п… якщо не вилізете!": ССО показали, як полонили групу росіян у тилу ворога pic.twitter.com/Ky8h9bpmwg— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 8, 2025РЕКЛАМА:
Дослівно: "Спротиву не було. Окупанти спочатку вагалися, але один за одним покинули бліндаж.
Оператори тут же обшукали солдатів 34-ї бригади зс РФ на наявність зброї та дізналися інформацію про інші позиції противника.
"Слава Україні, мужики! Все нормально. Ви житимете, не бійтеся. Нам немає сенсу вас убивати", – сказав один з операторів ССО".