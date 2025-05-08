Європарламент на 3 роки продовжив "торговельний безвіз" для сталі та заліза з України

Європейський парламент на три роки продовжив так званий "торговельний безвіз" – призупинення дії квот та митних зборів – для українських заліза та сталі, беручи до уваги, що з 6 червня 2025 року завершиться дія загальних автономних торговельних заходів для українських товарів, які експортуються в Європейський Союз.

Джерело: текст законодавчої резолюції Європарламенту "Призупинення дії окремих частин Регламенту (ЄС) 2015/478 щодо імпорту української продукції до Європейського Союзу", затвердженої 8 травня 2025 року, "Європейська правда"

Деталі: Резолюція Європарламенту продовжить безмитний імпорт в ЄС з України сталі та заліза до 5 червня 2028 року.

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"Наразі Єврокомісія працює над довгостроковим рішенням для забезпечення більшої економічної прозорості у торговельних відносинах між ЄС та Україною", – повідомили у прес-службі Європарламенту.

"Українська металургійна промисловість є основою економіки України. Вона продовжує працювати, незважаючи на те, що багато працівників пішли на фронт, а заводи піддаються жорстоким атакам з боку Росії", – заявила доповідачка Європарламенту, євродепутатка зі Швеції Карін Карлсбро (група Renew).

За резолюцію проголосували 354 депутати Європарламенту, проти – 147, утрималися – 53.

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Законодавча резолюція вступить в силу після її затвердження Радою ЄС та офіційної публікації.

Нагадаємо, що Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня. Однак планується забезпечити плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Для глибшого розуміння питання читайте статтю редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Нова епоха торгівлі з ЄС: що прийде на зміну "автономним преференціям".