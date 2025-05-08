Зеленський дав "Мадяру" зірку Героя України  

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України засновнику підрозділу ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" Роберту Бровді із позивний "Мадяр".

Джерело: указ на сайті президента

Дослівно: "Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Бровді Роберту Йосиповичу – майору".

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Деталі: Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді.

До війни був бізнесменом, займався зернотрейдингом. Його окремий підрозділ БПлА пройшов шлях від роти (2022 рік) до бригади (2024 рік).

В лютому 2025 року міністр оборони Рустем Умєров оголосив про запуск проєкту "Лінія Дронів", до якого також увійшла бригада "Мадяра".

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