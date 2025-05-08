Біля Києва невідомий розстріляв кількох людей
Четвер, 8 травня 2025, 16:39
Поліція повідомила, що у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області невідомий чоловік розстріляв кількох людей.
Джерело: Національна поліція у Telegram
Дослівно: "Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей".
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Деталі: Про стрілянину поліція дізналася о 15.22 четверга. "Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника", - зазначили в Нацполіції.