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Біля Києва невідомий розстріляв кількох людей

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 травня 2025, 16:39
Біля Києва невідомий розстріляв кількох людей
фото: getty images

Поліція повідомила, що у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області невідомий чоловік розстріляв кількох людей.

Джерело: Національна поліція у Telegram

Дослівно: "Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей".

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Деталі: Про стрілянину поліція дізналася о 15.22 четверга. "Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника", - зазначили в Нацполіції.

Київська областьполіціянадзвичайна подія
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