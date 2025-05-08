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Трамп анонсував розмову із Зеленським щодо угоди про надра

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 8 травня 2025, 18:13
Трамп анонсував розмову із Зеленським щодо угоди про надра
Трамп і Зеленський. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує 8 травня поговорити з українським колегою Володимиром Зеленським про угоду про "економічне партнерство", ратифіковану Верховною радою.

Джерело: Трамп сказав у Білому домі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трамп заявив журналістам, що США "щойно уклали угоду про рідкісноземельні метали з Україною".

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"Вона була повністю ратифікована і схвалена її органом законодавчої влади. Ми це цінуємо. І я поговорю з президентом (України. – Ред.) дещо пізніше", – анонсував він.

За словами американського лідера, у США тепер є "доступ до величезної кількості високоякісних рідкісноземельних металів".

Верховна рада у четвер проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

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Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко раніше заявила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови запрацює протягом тижнів.

Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.

ТрампЗеленськийСША
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