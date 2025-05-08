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США та Британія укладуть торговельну угоду

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 8 травня 2025, 18:35
США та Британія укладуть торговельну угоду
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення першої торговельної угоди з Великою Британією після розвʼязання тарифної війни проти решти світу.

Джерело: Трамп заявив з Овального кабінету Білого дому 8 травня, передає "Європейська правда"

Деталі: Трамп назвав американсько-британську торговельну угоду "проривною", а саму Британію – "одним із наших найближчих і найцінніших союзників" США.

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За його словами, угода передбачає "відкриття доступу американських товарів до ринку з обсягом у мільярди доларів", зокрема у сфері сільського господарства.

Також країни домовились про усунення нетарифних барʼєрів і спрощені перевірки для товарів зі США на британській митниці.

"Останні деталі ще узгоджуються, протягом наступних тижнів вони будуть фіналізовані, як і сама угода. Ми вважаємо, що практично все вже затверджено", – сказав Трамп.

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Британський премʼєр Кір Стармер, який у цей час говорив з Трампом телефоном, привітав "історичну" торговельну угоду зі США, яка "сприятиме розвитку торгівлі між нашими країнами та всередині них".

Ця угода стала першою угодою, оголошеною після того, як Дональд Трамп ввів жорсткі мита на десятки торговельних партнерів США.

Пізніше він тимчасово призупинив їх дію, щоб дати іншим країнам можливість досягти торговельних угод із Вашингтоном.

Тим часом Європейський Союз розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів, намагаючись переконати Трампа скасувати чинні та заплановані тарифи проти ЄС.

СШАВелика Британія
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