Росіяни з дрону атакували мешканку Понятівки на Херсонщині, вона загинула – ОВА

У четвер ввечері БпЛА росіян атакував село Понятівка Херсонської області, внаслідок скиду вибухівки загинула жінка.

Джерело: Херсонська облпрокуратура у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 8 травня 2025 року близько 17.00 військові РФ вкотре атакували мирне населення за допомогою БпЛА".

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Деталі: Внаслідок скиду вибухівки з дрона на одній з вулиць села Понятівка загинула жінка.

За даними Херсонської ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебував 31 населений пункт та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

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Через російську агресію 6 людей дістали поранення.