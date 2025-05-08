Каллас заявила, що "остаточне політичне схвалення" трибуналу для Путіна відбудеться 9 травня в Україні

Міністри закордонних справ Європейського Союзу 9 травня під час візиту до України планують остаточно схвалити створення міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України (так званий трибунал для Путіна та інших високопосадовців Росії).

Джерело: повідомила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас за результатами неформального засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Варшаві 8 травня, передає кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Каллас анонсувала, що під час візиту міністрів закордонних справ ЄС в Україну 9 травня, буде прийняте політичне рішення про створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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"Завтра ми дамо остаточне політичне схвалення створенню трибуналу щодо воєнних злочинів, злочинів агресії. Безкарності не буде. Буде відповідальність за скоєні злочини", – заявила Кая Каллас.

"Основна група досягла згоди на технічному рівні щодо того, як буде створено цей трибунал. Тепер ми також маємо схвалення на політичному рівні. Отже, це (створення трибуналу щодо злочину агресії – ред.) буде зроблено Радою Європи. Генеральний секретар Ради Європи приєднається до нас завтра по відеозв'язку", – додала вона.

Каллас також повідомила, що 9 травня планується оголосити про виділення 1 млрд євро на оборонну промисловість України.

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Своєю чергою, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський уточнив, що очільники МЗС держав ЄС 9 травня їдуть у Львів.

Як повідомляла "Європейська правда", група держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України завершила підготовку технічних і юридичних документів для його запуску на базі Ради Європи.

Генсек Ради Європи підтвердив, що організація готова до "швидкого запуску" трибуналу і закликає держави "продемонструвати політичну волю для забезпечення" його створення.

Більше про плани створення трибуналу читайте в інтерв’ю генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе: Трибунал за злочин агресії створять у 2025 році, від Трампа немає негативних сигналів: генсек РЄ.