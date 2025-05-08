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Президент Німеччини заявив, що Кремль поширює "історичну брехню"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 8 травня 2025, 19:12
Президент Німеччини заявив, що Кремль поширює історичну брехню
Франк-Вальтер Штайнмаєр, фото Getty Images

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у виступі в Бундестазі з нагоди 80-річчя Дня перемоги над нацизмом звинуватив РФ в "історичній брехні".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel

Деталі: Під час традиційної промови в Бундестазі німецький президент згадав про агресію Росії проти України, заявивши, що Кремль поширює "історичну брехню", коли заявляє, що його війна проти України є "продовженням боротьби проти фашизму".

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"Загарбницька війна Путіна, його наступ проти вільної, демократичної країни не має нічого спільного з боротьбою проти нацистського тиранічного правління під час Другої світової війни", – наголосив Штайнмаєр.

У цьому ж звʼязку він розкритикував і політику президента США Дональда Трампа, не називаючи його на імʼя.

"Але те, що саме Сполучені Штати, які мали вирішальний вплив на формування цього порядку, тепер відвертаються від нього, є потрясінням абсолютно нового масштабу", – сказав президент Німеччини у промові.

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Раніше 8 травня міністри закордонних справ держав Балтії, Польщі, Чехії, Молдови та України опублікували спільну колонку, у якій пояснюють на висновках з Другої світової війни, які сценарії завершення російсько-української війни є небезпечними і неприйнятними. 

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив, що вторгнення РФ в Україну показує, що Друга світова війна не є "лише історією".

НімеччинаРосія
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