У Ватикані обрали нового Папу Римського
Конклав 8 травня обрав нового Папу Римського – про це сигналізує білий дим, який піднявся над Сикстинською капелою у Ватикані.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Конклав, який зібрався в середу у Ватикані, дійшов згоди щодо кандидатури нового Папи на другий день голосування.
NOW - White smoke. A new Pope has been chosen. pic.twitter.com/s6U3tQTiTz— Disclose.tv (@disclosetv) May 8, 2025
Імʼя нового очільника католицької церкви мають оголосити пізніше.
Серед фаворитів раніше називали італійського кардинала П'єтро Пароліна і філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле. Серед інших потенційних кандидатів – Жан-Марк Авелін із Франції, Петер Ердо з Угорщини, Роберт Превост із США та П'єрбаттіста Піццабалла з Італії.
Дата конклаву була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска 26 квітня.
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