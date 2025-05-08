У Ватикані обрали нового Папу Римського

Конклав 8 травня обрав нового Папу Римського – про це сигналізує білий дим, який піднявся над Сикстинською капелою у Ватикані.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Конклав, який зібрався в середу у Ватикані, дійшов згоди щодо кандидатури нового Папи на другий день голосування.

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NOW - White smoke. A new Pope has been chosen. pic.twitter.com/s6U3tQTiTz — Disclose.tv (@disclosetv) May 8, 2025

Імʼя нового очільника католицької церкви мають оголосити пізніше.

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Серед фаворитів раніше називали італійського кардинала П'єтро Пароліна і філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле. Серед інших потенційних кандидатів – Жан-Марк Авелін із Франції, Петер Ердо з Угорщини, Роберт Превост із США та П'єрбаттіста Піццабалла з Італії.

Дата конклаву була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска 26 квітня.

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