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У Ватикані обрали нового Папу Римського

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 8 травня 2025, 19:13
У Ватикані обрали нового Папу Римського
Фото - "Суспільне"

Конклав 8 травня обрав нового Папу Римського – про це сигналізує білий дим, який піднявся над Сикстинською капелою у Ватикані.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Конклав, який зібрався в середу у Ватикані, дійшов згоди щодо кандидатури нового Папи на другий день голосування.

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Імʼя нового очільника католицької церкви мають оголосити пізніше.

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Серед фаворитів раніше називали італійського кардинала П'єтро Пароліна і філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле. Серед інших потенційних кандидатів – Жан-Марк Авелін із Франції, Петер Ердо з Угорщини, Роберт Превост із США та П'єрбаттіста Піццабалла з Італії.

Дата конклаву була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска 26 квітня.

Радимо також ознайомитися з матеріалом Чи буде новий Папа Римський другом України? Хто має найбільші шанси очолити Ватикан

ВатиканПапа Римський
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