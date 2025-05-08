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Спецпризначенці ГУР за допомогою дронів відбили побратимів з полону у росіян

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 травня 2025, 19:18
Спецпризначенці ГУР за допомогою дронів відбили побратимів з полону у росіян
Фото: скриншот з відео ГУР

Спецпризначенці Головного управління розвідки за допомогою дронів відбили 3-х побратимів, яких російські загарбники взяли у полон, отруївши невідомою хімічною речовиною.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Троє солдатів підрозділу "Артан Х", який входить до спецпідрозділу ГУР МО України "Артан", вирушили на завдання ― здійснити диверсійно-розвідувальний рейд до позицій 247-го десантно-штурмового полку російських окупаційних військ.

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Діставшись ворожих позицій, бійці "Артану Х" зіштовхнулися з групою противника та вступили у ближній бій ― троє українських штурмовиків проти трьох російських десантників.

 У бою московити застосували невідому хімічну речовину. Внаслідок отруєння газом наші бійці втратили боєздатність і потрапили до окупантів у полон".

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Деталі: З відкритої місцевості, де відбувся бій, російські загарбники почали відхід у бік підконтрольного їм населеного пункту. Рух фіксували аеророзвідники підрозділів активних дій ГУР МО України.

"У момент, коли російські десантники з нашими полоненими дісталися першого укриття, ворога прицільно атакували FPV-дронами майстри з "Артану" та суміжних підрозділів, щоб відбити наших хлопців ― Кеца, Анубіса та Ключика", ― розповів командир підрозділу "Артан Х" з позивним Фаворит.

Після ліквідації першого російського десантника один із полонених бійців ГУР із позивним Кеца скористався хаосом і панікою серед окупантів.

"Я дочекався вдалого моменту і вислизнув, знайшов укриття в одній із зруйнованих будівель і став чекати, чим все закінчиться. Дуже пекло в грудях від газу, яким нас труїли росіяни. Коли налетіли наші FPV ― це було неймовірне відчуття. Дуже вдячний побратимам, що не залишили напризволяще і фактично вирвали з полону", ― розказав він.

Тим часом оператори ударних дронів знищили другого загарбника. Третій і останній з групи російський десантник заповз під стару вантажівку, але українські оператори FPV дістали його й там.

Після ліквідації ворожої групи до двох бійців "Артану Х" підлетів розвідувальний дрон з інструкціями від командира для виведення з окупованої території. Третій штурмовик самотужки дістався до позицій підрозділу через кілька годин, коли сіло сонце.

ГУРросійсько-українська війна
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