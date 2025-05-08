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Сікорський назвав поступкою Кремлю те, що США не братимуть участь у створенні трибуналу для Путіна

Тетяна Висоцька, Тетяна ОлійникЧетвер, 8 травня 2025, 19:36
Сікорський назвав поступкою Кремлю те, що США не братимуть участь у створенні трибуналу для Путіна
Сікорський. Фото - getty images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що призупинення участі США в процесі створення трибуналу щодо злочину агресії проти України є однією з близько десяти поступок, які нова адміністрація США робить для Володимира Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідь Сікорського журналістам після неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС

Деталі: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав відмову США взяти участь у створенні трибуналу з покарання Владіміра Путіна поступкою Кремлю.

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"Призупинення участі США в процесі створення трибуналу – одна з близько десятка важливих поступок, які нова американська адміністрація зробила Володимиру Путіну", – заявив Сікорський. 

Він додав, що натомість "не побачив жодної поступки з боку Путіна".

"Сподіваюся, що президент Трамп, будучи настільки відомим як перемовний, зробить правильний висновок і почне заохочувати Владіміра Путіна стати більш розсудливим – як через тиск, так і через негативні стимули", – наголосив Сікорський.

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Як раніше повідомила "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас анонсувала "остаточне політичне схвалення" трибуналу для Путіна 9 травня в Україні.

Як відомо, група держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України завершила підготовку технічних і юридичних документів для його запуску на базі Ради Європи.

Генсек Ради Європи підтвердив, що організація готова до "швидкого запуску" трибуналу і закликає держави "продемонструвати політичну волю для забезпечення" його створення.

ПольщатрибуналПутінСША
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