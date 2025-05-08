На Харківщині через детонацію вибухівки постраждала дитина

Через детонацію вибухонебезпечного предмета в Чугуївському районі на Харківщині постраждав 11-річний хлопчик.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 8 травня приблизно о 16:00 в селі Зарічне Чугуївського району 11-річний хлопець гуляв разом з друзями та у покинутій будівлі в полі знайшов невстановлений наразі предмет, який вибухнув у нього в руках. У важкому стані дитину ушпиталено".

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Деталі: Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених РФ.