Зеленський провів першу розмову з новопризначеним канцлером Німеччини

Президент Володимир Зеленський 8 травня провів першу телефонну розмову з Фрідріхом Мерцом на посаді канцлера Німеччини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського

Деталі: Зеленський привітав Мерца з обранням на посаду канцлера та висловив сподівання, що Німеччина продовжить "відігравати одну з ключових ролей у підтримці України".

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Сторони "вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей" та обговорили перспективи співпраці, зазначив український президент.

"Також говорили про те, як зробити дипломатію ще більш змістовною. Будемо працювати разом заради достойного миру. Плануємо графік контактів на найближчий час", – додав Зеленський.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже встиг зробити кілька публічних заяв про Україну.

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Серед іншого, він не очікує відправлення туди німецьких військ і водночас планує відвідати Київ.

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