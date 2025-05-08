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Новим Папою став американський кардинал

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 8 травня 2025, 20:18
Новим Папою став американський кардинал
Фото - ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images

Новим Папою Римським обрали 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Прево, який узяв собі папське імʼя Лев XIV.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: 69-річний Прево, обраний конклавом на другий день після початку зібрання, став першим в історії католицької церкви папою, який народився у США. Він був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році.

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Раніше Ватикан негласно чинив спротив обранню папи зі США через статус наддержави та світський вплив цієї країни. Імовірно, свою роль зіграло його перебування на високих посадах, а також тривала місіонерська діяльність у Перу, де Прево служив єпископом північного міста Чіклайо.

Він вважається прихильником поміркованих поглядів у католицькій церкві і, ймовірно, збереже спадщину покійного Папи Римського Франциска.

Серед фаворитів раніше називали італійського кардинала П'єтро Пароліна і філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле, Жан-Марка Авеліна з Франції, Петера Ердо з Угорщини та П'єрбаттіста Піццабалла з Італії.

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Дата конклаву, який почався 7 травня, була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска 26 квітня.

Радимо також ознайомитися з матеріалом Чи буде новий Папа Римський другом України? Хто має найбільші шанси очолити Ватикан.

Папа РимськийВатикан
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